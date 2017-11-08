Хингис – хан. Почему Мартина еще раз вернется в теннис

«Ты хочешь, чтобы я сначала взяла свою подачу или твою?» – однажды перед матчем Мартина протроллила Линдсей Дэвенпорт. У соперницы это вызвало только улыбку – главному вундеркинду тенниса 90-х прощалось все. Непосредственная, грациозная, дерзкая, беспощадная. За непредсказуемость и оригинальные ходы швейцарку сравнивали с феноменом шахмат Бобби Фишером. Ее интеллектуальная игра завораживала, природная красота обезоруживала, результаты восхищали.

В 12, когда некоторые ровесницы еще не засыпали без любимых кукол, Хингис выиграла юниорский «Шлем», в 15 швейцарка стала самой молодой победительницей мэйджора, отхватив в паре с Хеленой Суковой по тарелке на Уимблдоне. В 1997-м улыбчивой девушке покорился одиночный «Шлем». Благодаря большой любви к теннису Бориса Ельцина крупные турниры крутили по общедоступным каналам в России в том же объеме, что сейчас политические ток-шоу. Рейтинги делала Мартина с прической, как у Алисы Селезневой из «Гостьи из будущего» – в нее был влюблен каждый третий пацан.

В первый раз Ахиллес в юбке ушла в 22 года из-за нескольких операций на голеностопах, обвинив спонсора Sergio Tacchini в производстве кроссовок плохого качества – суд отклонил ее иск на 40 миллионов евро. Решение можно было понять, но не принять. Эффект был таким, словно обворожительная кокетка прошла мимо на многолюдной площади, опьянила коктейлем неповторимых духов и скрылась за поворотом.

У адептов Мартины осталось глубокое чувство недосказанности, как и после проигранного финала «Ролан Гаррос»-1997. Швейцарка остановилась в шаге от сумасшедшего достижения – при победе над Ивой Майоли она собрала бы в том году «Большой Шлем». Хингис проиграла – ее подвела страсть к верховой езде. За день до матча она навернулась с лошади и повредила бедро. Удивительно, что идеально подходивший под комбинационный стиль Мартины французский мэйджор остался непокоренным. Два года спустя она вела в Париже в матче против Штеффи Граф, но слетела с катушек, когда судья зафиксировала аут, хотя мяч явно попал в корт. Позже Хингис припомнили наезд на Граф перед финалом – она назвала немку дряхлой старушкой и не извинилась даже после поражения.

Жизнь вне тенниса оказалась суровой и беспощадной – Мартина столкнулась с синдромом Каприати. Девушка устала от опеки авторитарной мамы, которая тренировала дочку с двух лет, и ушла в дикий загул. Любовники, вечеринки до упаду, неумелые эскапады в адрес конкуренток во время работы комментатором на Eurosport, наконец, прозвище Черная вдова – все возлюбленные теннисистки после романов с ней получали травмы и скатывались в рейтинге.

Неприкаянная и потерянная, она вернулась в теннис. В зону комфорта, в которой публика ловит каждое ее движение, соперницы ненавидят, а сама Мартина чувствует себя воином. Все могло пойти иначе, если бы швейцарка целенаправленно подготовилась к камбэку – на самом деле она лишь сбежала от жизни вне тенниса, которая ее не приняла. Хингис залечила голеностопы, но не приспособилась к новым требованиям игры, где на первый план вышел атлетизм. «Я обалдела, когда увидела, что такой слабый игрок, как Мыскина, выиграла «Ролан Гаррос», – ухмыльнулась Мартина. Беда в том, что швейцарка не увидела соперниц и в других игроках, выезжая на старом багаже. Королева часто задыхалась в затяжных матчах и больше не выиграла ни одного мэйджора в одиночке.

Мартина не отпиралась, как Агасси, когда в ее крови нашли метаболиты кокаина – молчаливое признание, что для нее не существовало другого выхода. Не тянувшая чемпионка приняла дисквалификацию и провалила очередную попытку интегрироваться в мир без ракеток, тренировок и бесконечных перелетов. Швейцарка участвовала в британской версии «Танцев со звездами», где вылетела после первого же голосования, выпустила коллекцию спортивной одежды Tonic Tennis by Martina Hingis, но быстро забросила это направление. Не спасло Хингис и замужество. Брак с жокеем Тибо Ютеном, который младше теннисистки на шесть лет, продлился два года и закончился большим скандалом – с помощью отчима Мартина отметелила мужа, после чего провела ночь в полицейском участке. Медиа снова напомнили о прозвище Черная вдова.

Чтобы снять стресс, швейцарка вернулась к тренировкам в академии Патрика Муратоглу в Париже. Тренер Серены Уильямс посоветовал ей тоже стать коучем – Хингис согласилась. Через несколько месяцев она начала сотрудничество с Анастасией Павлюченковой, но вместе они проработали всего несколько турниров – Мартина объявила о возвращении в теннис. «Я осознавала, что не потяну одиночку. Там сейчас заправляют такие монстры, с которыми очень трудно конкурировать. Поэтому я сыграю в паре», – заявила швейцарка. Получилось идеально. Хрупкая Мартина применила гениальное чтение игры, потрясающую реакцию и лидерские качества. В паре с Саней Мирзой они выиграли кучу титулов и установили рекордную серию из 41 победы.

В 2017-м Хингис взяла сотый турнир в карьере и попрощалась на пике. В отличие от предыдущих двух уходов, сейчас на нее не давят обстоятельства – она доказала величие и может спокойно заняться личной жизнью. 37-летняя Мартина превратилась в мудрую самодостаточную женщину.Она снова влюблена – избранником стал спортивный менеджер из Испании Давид Рос – и задумалась о детях. «Я несколько раз возвращалась, поэтому не говорю «Прощай!» – не зарекается Хингис. И правильно делает.

Швейцарке скоро стукнет 40, но внутри нее по-прежнему огонь, который иногда затухает, но всегда разгорается с новой силой. Что бы не происходило в жизни Мартины, она не может без игры и внимания зрителей – для нее это круче, чем секс. Хингис напоминает игравшую до 50 лет Мартину Навратилову, в честь которой ее назвали – та же страсть, желание творить и бороться. Поэтому швейцарка снова вернется и сделает еще одну попытку победить время.

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