Энди Маррей во второй раз стал отцом

В семье британского теннисиста Энди Маррея произошло пополнение. Супруга игрока Ким Сирс родила дочь, имя которой на данный момент не сообщается.

У пары уже есть дочь по имени София, которая родилась в феврале 2016 года.

Энди Маррей не выступает в официальных матчах с Уимблдона-2017.

Британец опустился на 16-е место в рейтинге ATP.

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