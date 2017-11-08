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Энди Маррей во второй раз стал отцом
Шотландец сравнялся с Джоковичем и ведет преследование Федерера.
В семье британского теннисиста Энди Маррея произошло пополнение. Супруга игрока Ким Сирс родила дочь, имя которой на данный момент не сообщается.
У пары уже есть дочь по имени София, которая родилась в феврале 2016 года.
- Энди Маррей не выступает в официальных матчах с Уимблдона-2017.
- Британец опустился на 16-е место в рейтинге ATP.
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