Getty Images

Энди Маррей во второй раз стал отцом

Маррей во второй раз стал отцом
GoTennis.ru

1 час назад

Шотландец сравнялся с Джоковичем и ведет преследование Федерера.

В семье британского теннисиста Энди Маррея произошло пополнение. Супруга игрока Ким Сирс родила дочь, имя которой на данный момент не сообщается.

У пары уже есть дочь по имени София, которая родилась в феврале 2016 года.

  • Энди Маррей не выступает в официальных матчах с Уимблдона-2017.
  • Британец опустился на 16-е место в рейтинге ATP.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 143 просмотров10 ч
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 30 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться