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Андрей Рублев взял 4 гейма в матче молодежного Итогового турнира с Хёном Чоном
Кореец не оставил шансов теннисисту из России.
Чон выиграл у Рублева в трех сетах – 4:0, 4:1, 4:3(1). Матч продолжался 1 час 11 минут. Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Хёна.
Чон стал первым полуфиналистом молодежного Итогового турнира.
- Рублев занимает второе место в группе и сразится за выход в плей-офф с Денисом Шаповаловым или Джанлуиджи Куинци.
- Рублев занимает 37-е место в рейтинге ATP, Чон – 54-е.
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