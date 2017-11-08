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Андрей Рублев взял 4 гейма в матче молодежного Итогового турнира с Хёном Чоном

Рублев взял 4 гейма в матче с Чоном
Eurosport

56 мин. назад

Кореец не оставил шансов теннисисту из России.

Чон выиграл у Рублева в трех сетах – 4:0, 4:1, 4:3(1). Матч продолжался 1 час 11 минут. Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Хёна.

Чон стал первым полуфиналистом молодежного Итогового турнира.

  • Рублев занимает второе место в группе и сразится за выход в плей-офф с Денисом Шаповаловым или Джанлуиджи Куинци.
  • Рублев занимает 37-е место в рейтинге ATP, Чон – 54-е.

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