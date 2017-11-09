«Место женщины – в спальне или на кухне». Как умирал теннисный сексизм в 70-х

Мировой подъем феминизма вновь проявился в искусстве: истории побед сильных женщин всегда были актуальны в Голливуде, а после избрания Дональда Трампа стали актуальны вдвойне из-за сексистских тонов американского президента.

Скоро на экраны выходит «Битва полов» – фильм о том, как 29-летняя Билли Джин Кинг в отчаянной борьбе за равноправие вызвала на корт и обыграла 55-летнего Бобби Риггса. Это один из самых известных спортивных сюжетов на вечную, как Радек Штепанек, тему. Теннис – один из немногих игровых видов спорта, где женщины собирают схожие с мужчинами аудитории, а сильные женщины уже почти полвека бьются за равные призовые со слабыми мужчинами.

Замес случился в солнечные 70-е, когда мир накрыла вторая волна феминизма. Во время первой женщины уже получили равные с мужчинами избирательные права. Теперь прекрасная половина человечества боролась за остальные аспекты социального и юридического равенства, желая уничтожить любые проявления дискриминации.

Великая Билли Джин Кинг была первой во многом. Например, она первой заработала больше 100 тысяч долларов призовых за год, а еще первой в спорте открыто заявила о физиологическом предпочтении женщин мужчинам. С большой спортивной силой и известностью она осознавала большую ответственность, поэтому первой перенесла вопрос гендерного равноправия на теннисный корт.

Риггс был идеальным соперником. Достаточно известный (три «ТБШ»), но победимый (55 лет на день матча) веселый добряк наговорил нужных для подогрева градуса предложений не из сексистких убеждений, а ради забавы и заработка. Он был в первую очередь прохиндеем, шоуменом и подстрекателем, скучающим по вниманию, но точно не злым человеком. Кинг и Риггс стали супергероем и суперзлодеем великой спортивной истории: 30 тысяч зрителей на стадионе и 90 миллионов телезрителей увидели событие вживую, а теперь благодаря Голливуду о ней вспомнят или узнают еще больше.

На корт ее, словно Клеопатру, вынесли четыре мускулистых раба без верхней одежды.

Риггс подъехал на рикше, которую тащили модели. Он не без удовольствия играл нужного героя в шоу.

" Место женщины – в спальне или на кухне. Скажу вам, почему я выиграю. Она женщина, а у женщин проблемы со стрессоустойчивостью. Они играют лишь на четверть от мужского уровня и должны получать не больше четверти наших призовых. "

Соперничество с Бобби, и так существовавшее только для камер, закончилось в тот день на корте – после матча они остались друзьями. Риггс был всего лишь добрым шовинистом, каждый день ищущим азарта и ажиотажа – и того, и другого от «Битвы полов» он получил сполна.

Сейчас Билли Джин не любит, чтобы ее называли чемпионом по женским правам.

Кинг считает, что этим матчем спасла женский теннис. Да, «Битва полов» стала имиджевым скачком, но на деле женщинам в спорте просто не хватало профессионалов-организаторов. Поэтому куда более важной заслугой стало менее громкое событие: в 70-х Билли Джин с подругами и промоутером Глэдис Хэллман переписали женский теннисный тур.

В основе лежали три правила:

● каждая достойная теннисистка должна иметь доступ к соревнованиям

● каждую спортсменку должны ценить за ее достижения, а не за внешний вид

● призовые за год должны компенсировать потенциально потерянный год обучения на адвоката или доктора

Кинг положительно относится к фильму: «Они попросили благословения, и я не сомневалась. Валяйте, покажите, какой была жизнь в 73-м. В то время этот матч стал теннисной версией высадки на луну. Сегодня это может помочь многим признать себя такими, какие они есть».

Хорошие новости для равнодушных к гендерным спорам: cудя по трейлеру, фильм меньше внимания окажет теннису, больше – околоисториям, значит есть надежда на крутое кино, а не на очередную неловкую имитацию игры, как в «Уимблдоне».

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