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Даниил Медведев проиграл Борне Чоричу на молодежном Итоговом турнире
Хорват оказался сильнее – 4:3(5), 2:4, 4:1, 4:2.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев превзошел Чорича по эйсам (4-2), допустил столько же двойных ошибок (3-3), но реализовал меньше брейк-пойнтов (1-2).
Прежде Даниил и Борна не встречались.
Чорич одержал вторую победу на турнире. Ранее он обыграл Джареда Дональдсона. Медведев в первом туре победил Карена Хачанова.
- В следующем туре Чорич сыграет с Хачановым, а Медведев – с Дональдсоном.
- Призовой фонд турнира в Милане составляет 1,275 млн долларов.
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