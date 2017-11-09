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Даниил Медведев проиграл Борне Чоричу на молодежном Итоговом турнире

Медведев проиграл Чоричу на молодежном Итоговом турнире
Eurosport

1 час назад

Хорват оказался сильнее – 4:3(5), 2:4, 4:1, 4:2.

Игра продолжалась 1 час 34 минуты. Медведев превзошел Чорича по эйсам (4-2), допустил столько же двойных ошибок (3-3), но реализовал меньше брейк-пойнтов (1-2).

Прежде Даниил и Борна не встречались.

Чорич одержал вторую победу на турнире. Ранее он обыграл Джареда Дональдсона. Медведев в первом туре победил Карена Хачанова.

  • В следующем туре Чорич сыграет с Хачановым, а Медведев – с Дональдсоном.
  • Призовой фонд турнира в Милане составляет 1,275 млн долларов.

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