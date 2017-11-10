Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в полуфинал молодежного Итогового турнира

В заключительный день группового этапа ATP NextGen Finals Андрей Рублев сломил сопротивление Дениса Шаповалова (4:1, 3:4(8), 4:3(2), 0:4, 4:3(3)), Даниил Медведев переиграл Джареда Дональдсона (3:4(3), 4:2, 4:3(1), 4:0), а Карен Хачанов не справился с Борной Чоричем, ведя 2-0 по сетам (4:3(3), 4:2, 2:4, 0:4, 2:4).

Еще в одной игре Чон Хён взял верх над Джанлуиджи Куинци (1:4, 4:1, 4:2, 3:4(6), 4:3(3).

По итогам четверга стали известны полуфинальные пары:

Борна Чорич – Андрей Рублев

Чон Хён – Даниил Медведев

Полуфиналы состоятся 10 ноября.

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