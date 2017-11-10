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Андрей Рублев вышел в финал молодежного Итогового турнира АТР
Российский теннисист обыграл в полуфинале хорвата Борне Чорича.
Матч завершился со счетом 4:1, 4:3 (6), 4:1. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта, ни разу не проиграв собственную подачу.
Игра продолжалась 1 час 2 минуты.
- В финале Рублев встретится с победителем матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и корейцем Чхун Хёном.
- Молодежный Итоговый турнир в Милане проводится впервые в истории.
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