Укороченный. Почему формат NextGen убивает теннис

Местом проведения Итогового молодежного турнира выбрали Милан. И неслучайно: соревнование продемонстрирует, что новые порядки могут оказаться модными и, возможно, приживутся в будущем. В этом, вероятно, заключается основная цель NextGen. Шаг смелый, однозначно не без вистов в угоду телевидения: теннис, вид спорта, нерегламентированный временем, иногда ломает эфирную сетку в хлам. Да и не всем нравится смотреть теннисный матч длиной в 5-6 часов.

В европейскую столицу моды восьмерка подающих надежд приехала не за новыми веяниями, а за победой и только за ней. Те самые сильнейшие юноши по итогам года, доказавшие миру, что способны на большее, чем надевать наушники, жать на кнопку и обращаться к тренеру в момент, когда находятся в роли догоняющих.

Ким Клейстерс верно заметила, когда выход тренера официально внедрили в разрешенную практику на матчах WTA: спортсменки меньше будут думать головой. В спорте тренировка остается тренировкой. Дальше ты выходишь и демонстрируешь все наработанное. Спортсмены на тренировках зачастую играют лучше, чем на соревнованиях. Но в преодолении и состоит секрет успеха больших чемпионов. Плюс, прелесть игры заключена в азарте, в выборе действий, как поведешь себя ты, как соперник, что ты предпримешь в тот или иной момент. Визуальной связи с тренером бывает вполне достаточно. В конце концов, ATP не вторит WTA и сомневается в необходимости шага, сделанного женским туром.

Следующее неоднозначное решение – укороченные сеты. Это как диплом бакалавра: ты вроде бы и доучился (сыграл укороченный сет), но чувство недосказанности ощутимо. Камон, до четырех геймов играют в России дети до 10 лет турниры РТТ. Что мешало играть взрослым парням два полноценных сета, а судьбу матча, в случае равенства, решать на чемпионском тай-брейке? «Кубок Лэйвера» в этом смысле выдался бомбическим, и дело даже не в звездности состава, собравшегося в сентябре в Праге.

Первый номер турнира NextGen Андрей Рублев говорит, что укороченные сеты меняют саму суть игры. Да, они в том мире, где будут играть по тем правилам, каким скажут, но для этого ли они тренировались и выбирали спорт?

В попытках упростить невольно произошло усложнение: ко всему можно привыкнуть, но не к трем матчболам при счёте 3:2 40-15 или четырем брейк-пойнтам при счёте 0-40. Разрыв. И даже пресловутые 25 секунд довольно противоречивы. Это не защита игроков, которые порой специально настукивают перед подачей по 10-15 раз дабы схитрить, выждав пару-тройку дополнительных секунд, выкроить время. Речь о тех, кто выдает сумасшедшие розыгрыши, срывает овации зрителей и в ответ на красоту тенниса может получить предупреждение.

NextGen – это шоу с внушительным призовым фондом. За него не дают очков в рейтинг, что разумно с учетом отличного от стандартов формата. И корт без коридоров с отсылом к игре кумиров на Итоговом, на которой росла молодежь. Тут бы расслабиться, принять все за шутку, а не разменную монету.

Если рассуждать из серии «поиграли, посмеялись, пожали руки и забыли», тогда вопросов нет. Эксперимент имеет право на существование. Но когда подопытными становятся те, кому завтра выходить и доказывать состоятельность в большой игре, те, с кем связывают первостепенные надежды, кажется, что у этих мальчишек забирают будущее. Попыткой навязать нежелаемое.

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