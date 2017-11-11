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Каролин Возняцки признана лучшей теннисисткой октября

Возняцки признана лучшей теннисисткой октября
Eurosport

20 мин. назад

Вишенка на торте для 27-летней датчанки.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки стала победительницей голосования за лучшую теннисистку октября.

Второй месяц осени принес Каролин самый большой титул в карьере – победу на Итоговом турнире. В голосовании посетителей официального сайта WTA Возняцки набрала 64% голосов, опередив Симону Халеп (23%) и Винус Уильямс (13%).

  • Возняцки завершила сезон на третьей строчке – ее лучший результат с 2012 года.
  • Каролин сыграла в финалах 8 турниров и выиграла 2 из них.
  • В первых числах ноября Возняцки обручилась с баскетболистом «Сан-Антонио» Дэвидом Ли.

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