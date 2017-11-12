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Андрей Рублев проиграл Хёну Чону в финале Итогового турнира U-21

Рублев проиграл Чону в финале Итогового турнира U-21
GoTennis.ru

5 мин. назадИзменено 3 мин. назад

Первый в истории Next Gen ATP Finals выиграл парень из Кореи.

Корейский теннисист Хён Чон (шестой номер посева) стал чемпионом турнира Next Gen ATP Finals в Милане, обыграв в четырех сетах первую ракетку турнира россиянина Андрея Рублева – 3:4(5), 4:3(2), 4:2, 4:2.

Матч продлился 1 час 57 минут. 54-я ракетка мира Чон сделал четыре брейка и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 20-летний Рублев, занимающий 37-е место в мировой классификации, два раза брал подачу оппонента и допустил четыре двойные ошибки.

  • Спортсмен из Южной Кореи увеличил отрыв в личных встречах – 2-0.
  • Призовой фонд турнира в Милане – 1,275 миллиона долларов.

Укороченный. Почему формат NextGen убивает теннис

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