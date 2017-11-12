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Энди Маррей из собственных трусов и кубка создал идеальную ракетку в рекламе HEAD
Британец знает ингредиенты успеха.
Энди Маррей стал лицом новой рекламы тенниснго инвентаря HEAD.
В ролике компании британец предстал в роли ученого, создающего совершенную ракетку. Для ее приготовления Энди использовал личные трусы, кубок, фотографию в рамке и, зачем-то, соль.
- Энди Маррей занимает 16-е место в рейтинге ATP.
- Британец не выступает с июля 2017 года из-за травмы.
- За карьеру Маррей дважды побеждал на Олимпийских играх и Уимблдоне. Еще один титул «Большого шлема» британец выиграл в США.
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