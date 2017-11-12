Getty Images

Энди Маррей из собственных трусов и кубка создал идеальную ракетку в рекламе HEAD

Маррей из собственных трусов и кубка создал идеальную ракетку в рекламе HEAD
Eurosport

40 мин. назад

Британец знает ингредиенты успеха.

Энди Маррей стал лицом новой рекламы тенниснго инвентаря HEAD.

В ролике компании британец предстал в роли ученого, создающего совершенную ракетку. Для ее приготовления Энди использовал личные трусы, кубок, фотографию в рамке и, зачем-то, соль.

  • Энди Маррей занимает 16-е место в рейтинге ATP.
  • Британец не выступает с июля 2017 года из-за травмы.
  • За карьеру Маррей дважды побеждал на Олимпийских играх и Уимблдоне. Еще один титул «Большого шлема» британец выиграл в США.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 789 просмотровВчера в 12:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
1 418 просмотровВчера в 12:02
А еще вам может понравиться