Елена Веснина в купальнике посреди пустыни станцевала под песню Димы Билана

Елена Веснина отправилась в межсезонье на Мальдивы и радует своих подписчиков огненными фото и видео.

В одном из роликов теннисистка на белоснежном пляже отплясывает под песню Димы Билана.

Елена Веснина завершила сезон на 18-м месте в рейтинге WTA.

В 2017-м девушка выиграла одиночный турнир в Индиан-Уэллсе и завоевала три титула в паре с Екатериной Макаровой, в том числе Уимблдона.

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