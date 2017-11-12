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Елена Веснина в купальнике посреди пустыни станцевала под песню Димы Билана
Российская теннисистка отжигает на каникулах.
Елена Веснина отправилась в межсезонье на Мальдивы и радует своих подписчиков огненными фото и видео.
В одном из роликов теннисистка на белоснежном пляже отплясывает под песню Димы Билана.
- Елена Веснина завершила сезон на 18-м месте в рейтинге WTA.
- В 2017-м девушка выиграла одиночный турнир в Индиан-Уэллсе и завоевала три титула в паре с Екатериной Макаровой, в том числе Уимблдона.
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