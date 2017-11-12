Андрей Рублев: «Я играл гораздо лучше Чона, но поддался эмоциям, и все изменилось»

Андрей Рублев, уступивший в финале молодежного Итогового турнира Хён Чону, рассказал, почему титул достался не ему.

«Я играл гораздо лучше него, вел игру, но потом поддался эмоциям, и все изменилось. Из-за одной мелочи я потерял самообладание – и все. Я проиграл только из-за этого, а не по игре.

Чон очень силен психологически. Что бы ни было, он никогда не опускает рук. Всегда борется. Пусть даже он проигрывает, он все равно не выпадает из матча. Никогда не жалуется, никогда не показывает эмоций. Благодаря этому он выигрывает сложные матчи. Когда идет упорная борьба, он обычно в ней побеждает, потому что никогда не теряет концентрацию. А я сегодня потерял.

Я понимаю, что мне нужно над этим работать. И я буду. Ведь если сравнить меня нынешнего и того, который был в начале года, я уже стал гораздо лучше, в том числе психологически. Я лучше справляюсь с эмоциями. Но все равно еще есть над чем работать. Если я хочу соревноваться с лучшими, мне самому еще нужно становиться лучше», – заявил Рублев официальному сайту турнира.

Андрей Рублев завершил сезон на 37-м месте в рейтинге ATP, Чон – 54-й.

На счету Андрея титул на турнире в Умаге.

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