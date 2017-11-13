Андрей Рублев опустился на 2 строчки в рейтинге АТР

Рублев, дошедший до финала молодежного итогового турнира АТР в Милане, теперь располагается на 39-й позиции и остается лучшим среди российских теннисистов.

Уругваец Пабло Куэвас поднялся на шесть мест после победы в «Челленджере» в Монтевидео. Куэвас, в финале победивший португальца Гаштана Элиаша, переместился на 32-ю строчку в рейтинге.

Рейтинг АТР от 13 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005,

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 4410,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3815,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 3650,

7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150,

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975,

9 (9). Джек Сок (США) – 2765,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615...

39 (37). Андрей Рублев (Россия) – 1229…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030...

65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772…

72 (71). Евгений Донской (Россия) – 704…

83. (83). Михаил Южный (Россия) – 633.

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