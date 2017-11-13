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Андрей Рублев опустился на 2 строчки в рейтинге АТР
В первой десятке изменений не произошло.
Рублев, дошедший до финала молодежного итогового турнира АТР в Милане, теперь располагается на 39-й позиции и остается лучшим среди российских теннисистов.
Уругваец Пабло Куэвас поднялся на шесть мест после победы в «Челленджере» в Монтевидео. Куэвас, в финале победивший португальца Гаштана Элиаша, переместился на 32-ю строчку в рейтинге.
Рейтинг АТР от 13 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005,
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 4410,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3815,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 3650,
7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975,
9 (9). Джек Сок (США) – 2765,
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615...
39 (37). Андрей Рублев (Россия) – 1229…
45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030...
65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772…
72 (71). Евгений Донской (Россия) – 704…
83. (83). Михаил Южный (Россия) – 633.
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