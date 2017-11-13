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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль обошли Марию Шарапову по количеству подписчиков в соцсетях

Федерер и Надаль обошли Шарапову по количеству подписчиков в соцсетях
GoTennis.ru

35 мин. назадИзменено 10 мин. назад

Теннисистка из России сдает позиции.

Мария Шарапова уступает Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс по количеству подписчиков в соцсетях.

По информации Tennismash, Шарапова удерживает лидерство только по подписчикам в фейсбуке. Второе и третье места там занимают Федерер и Надаль соответственно.

В твиттере лидирует Надаль, а вторая и третья позиции достались Федереру и Серене Уильямс. Шарапова – пятая. В инстаграме первое место занимает Серена Уильямс, второе-третье делят Федерер и Надаль, а Шарапова снова пятая.

  • Роджер Федерер и Рафаэль Надаль завершают год выступлением на Итоговом турнире. Легендарные игроки занимают первые две строчки рейтинга ATP.
  • Мария Шарапова заняла по итогам сезона 60-е место. Теннисистка вернулась в апреле после дисквалификации за допинг.
  • Серена Уильямс пропустила игровой год из-за беременности и рождения дочки.

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