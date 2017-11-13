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Божественный твинер Пабло Куэваса, отправивший его соперника в нокдаун
Теннисист из Уругвая выполнил удар на высшем уровне.
Пабло Куэвас выиграл «Челленджер» в Монтевидео, переиграв в финале португальца Гастао Элиаша – 6:4, 6:3.
В конце первого сета 32-й ракетке мира удался идельный твинер, который понравился даже его сопернику.
- В 2017-м году, помимо «Челленджера» в Монтевидео, Куэвас выиграл турнир ATP в Сан-Паулу.
- В парном разряде 31-летний уругваец взял четыре титула за сезон.
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