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Божественный твинер Пабло Куэваса, отправивший его соперника в нокдаун

Божественный твинер Куэваса, отправивший его соперника в нокдаун
Eurosport

4 мин. назадИзменено 3 мин. назад

Теннисист из Уругвая выполнил удар на высшем уровне.

Пабло Куэвас выиграл «Челленджер» в Монтевидео, переиграв в финале португальца Гастао Элиаша – 6:4, 6:3.

В конце первого сета 32-й ракетке мира удался идельный твинер, который понравился даже его сопернику.

  • В 2017-м году, помимо «Челленджера» в Монтевидео, Куэвас выиграл турнир ATP в Сан-Паулу.
  • В парном разряде 31-летний уругваец взял четыре титула за сезон.

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