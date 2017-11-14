«Самое важное – следить за гребаным мячом». Франческа Скьявоне неудачно оступилась на тренировке

Франческа Скьявоне выложила в твиттере видео неудачного падения на тренировке. Во время спарринга итальянка не заметила лежащий на корте мяч и наступила на него. В результате теннисистка травмировалась и вернется на корт не раньше чем через месяц.

«Хотя бы ничего не сломала. Извлеку из этого урок, что ключевые моменты в спорте: ясность, контроль, фокусировка и умение следить за гребаным мячом», – написала Скьявоне.

Франческа завершила сезон на 94-й строчке WTA.

Итальянка – одна из главных долгожительниц женского тенниса. Ей 37 лет.

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