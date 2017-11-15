Серена Уильямс пригласила на свадьбу Бейонсе и Jay-Z

Свадьба экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна состоится 16 ноября в Новом Орлеане.

Как сообщает Daily Mail, на свадьбу приглашены 250 человек, в том числе Бейонсе и Jay-Z. Гостям будет запрещено фотографировать и записывать видео во время мероприятия.

36-летняя Уильямс 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.

Ранее сообщалось, что она планирует вернуться на корт в январе.

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