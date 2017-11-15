PA Sport
Серена Уильямс пригласила на свадьбу Бейонсе и Jay-Z
На организацию мероприятия потрачено около миллиона долларов.
Свадьба экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна состоится 16 ноября в Новом Орлеане.
Как сообщает Daily Mail, на свадьбу приглашены 250 человек, в том числе Бейонсе и Jay-Z. Гостям будет запрещено фотографировать и записывать видео во время мероприятия.
- 36-летняя Уильямс 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.
- Ранее сообщалось, что она планирует вернуться на корт в январе.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте