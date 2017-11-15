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Серена Уильямс пригласила на свадьбу Бейонсе и Jay-Z

Серена Уильямс пригласила на свадьбу Бейонсе и Jay-Z
Eurosport

20 мин. назадИзменено 13 мин. назад

На организацию мероприятия потрачено около миллиона долларов.

Свадьба экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна состоится 16 ноября в Новом Орлеане.

Как сообщает Daily Mail, на свадьбу приглашены 250 человек, в том числе Бейонсе и Jay-Z. Гостям будет запрещено фотографировать и записывать видео во время мероприятия.

  • 36-летняя Уильямс 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.
  • Ранее сообщалось, что она планирует вернуться на корт в январе.

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