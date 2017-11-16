«Отец избивал меня до потери сознания и называл шлюхой». Экс-четвертая ракетка WTA выпустила книгу

15 ноября австралийка Елена Докич выпустила автобиографию «Несломленная». Закончившая три года назад карьеру 34-летняя Докич рассказала о домашнем насилии, которое за время карьеры перенесла от отца Дамира.

«Через пару лет постоянных побоев наступил момент, когда мне показалось, что это нормально. Со мной так и было: это насилие стало для меня частью повседневной жизни, которую я принимала как данность. Он избивал меня до потери сознания, – цитирует news.com.au главу из автобиографии Елена. – Даже когда он меня не бил – что случалось крайне редко, – насилие было эмоциональное. Всегда было что-то, что я делала не так.

Одним из любимых орудий пыток отца был коричневый ремень. Он всегда был с ним. Меня бросало в дрожь, когда он начинал его расстегивать. Мне было нужно молчать и не плакать. За каждую эмоцию я получала удар. Потом он заставлял меня снимать футболку, потому что удары по голому телу были эффективнее. Я была в нижнем белье, убегала от боли, пряталась в углу. Он продолжал меня бить, называя шлюхой и тупой коровой», – добавила Докич.

Теннисистка не выдержала и ушла из дома, когда ей было 18. Докич пыталась наладить отношения с отцом после того, как в 2010-м он вышел из тюрьмы в Сербии, где отбыл срок за угрозу убить австралийского посла. Попытка не удалась, поскольку Дамир по-прежнему отказывается брать на себя ответственность за насилие.

Елена считалась одной из самых перспективных игроков своего поколения, ее наивысшее достижение – четвертое место в рейтинге в 2002 году.

Докич будет работать на предстоящем Australian Open телевизионным комментатором.

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