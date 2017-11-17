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Злодеи вломились к Винус Уильямс и утащили ценностей на полмиллиона долларов

Злодеи вломились к Винус Уильямс и утащили ценностей на полмиллиона долларов
Eurosport

1 час назадИзменено 55 мин. назад

Жулики скрываются с сентября.

В промежуток между 1 и 5 сентября, когда сестра Серены выступала на Открытом чемпионате США, ее дом в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, ограбили на 400 тысяч долларов. Daily Mail поговорил с полицией и выяснил, что до сих пор нет ни одного подозреваемого. Копы не уточнили список украденных вещей.

  • Сестры Уильямс купили дом в 2000 году за 2,3 миллиона долларов.
  • 37-летняя Винус Уильямс выиграла 49 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

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