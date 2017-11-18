Энди Маррей вновь расстался с Иваном Лендлом

Экс-первая ракетка Энди Маррей объявил о прекращении сотрудничества с Иваном Лендлом.

«Я благодарен Ивану за всю помощь и руководство на протяжении этих лет. Мы добились огромного успеха и многому научились.

Сейчас я сфокусирован на подготовке к Australian Open с имеющейся у меня командой», – написал Маррей на своем официальном сайте.

Маррей сотрудничал с Лендлом в 2011-14 годах и выиграл под его руководством золото Олимпиады-2012, US Open-2012 и Уимблдон-2013.

В июне 2016 года Энди возобновил работу с чехом, после чего по второму разу выиграл Уимблдон и Олимпиаду, а осенью впервые возглавил мировой рейтинг.

Лендл – восьмикратный победитель турниров «Большого шлема».

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