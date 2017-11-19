Getty Images
Рафаэль Надаль и Мирея Бельмонте признаны лучшими спортсменами Испании последних 50 лет
Теннисист и пловчиха удостоились самого почетного звания в жизни.
Испанское спортивное издание AS в честь 50-летия учредила приз лучшим спортсменам страны за последние полвека.
Лучшим среди мужчин признан теннисист Рафаэль Надаль, лучшая спортсменка – пловчиха Мирея Бельмонте. Награды победителям 4 декабря вручат лично члены королевской семьи.
- Рафаэль Надаль – 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира.
- Мирея Бельмонте – Олимпийская чемпионка 2016 года, 5-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте