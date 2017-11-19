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Рафаэль Надаль и Мирея Бельмонте признаны лучшими спортсменами Испании последних 50 лет

Надаль и Бельмонте признаны лучшими спортсменами Испании последних 50 лет
Eurosport

22 мин. назад

Теннисист и пловчиха удостоились самого почетного звания в жизни.

Испанское спортивное издание AS в честь 50-летия учредила приз лучшим спортсменам страны за последние полвека.

Лучшим среди мужчин признан теннисист Рафаэль Надаль, лучшая спортсменка – пловчиха Мирея Бельмонте. Награды победителям 4 декабря вручат лично члены королевской семьи.

  • Рафаэль Надаль – 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира.
  • Мирея Бельмонте – Олимпийская чемпионка 2016 года, 5-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.

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