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10 фото со свадьбы Серены Уильямс, но вы залипните на кадре с декольте Бейонсе
Американка сделала все, чтобы главное событие в жизни вышло незабываемым.
С сестренкой Винус
Серена и Винус УильямсOther Agency
Тот самым момент
Серена УильямсOther Agency
Бриллианты, которые теперь носят супруги
Кольца Серены Уильямс и Алексиса ОганянаOther Agency
Счастье Серены после выхода с алтаря
Серена Уильяс с мужемOther Agency
Среди гостей оказалась Бейонсе
Бьонсе на свадьбе Серены УильямсOther Agency
Сладкое семейное фото
Семейное фото Серены УильямсOther Agency
Очень богатые столы
Столы на свадьбе Серены УильямсOther Agency
Карусель радости и счастья
Серена УильямсOther Agency
Молодожены готовятся к танцу
Серена УильямсOther Agency
Теперь можно отжигать
Серена УильямсGetty Images
- Серена Уильямс вышла замуж за основателя Reddit Алексиса Оганяна.
- У пары есть дочь Алексис Олимпия Оганян-мл, которую Серена родила 1 сентября 2017 года.
Вспомни, кто выиграл теннисный турнир в 2017-м
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