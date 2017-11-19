Other Agency

10 фото со свадьбы Серены Уильямс, но вы залипните на кадре с декольте Бейонсе

10 фото со свадьбы Серены, но вы залипните на кадре с декольте Бейонсе
Eurosport

1 час назадИзменено 54 мин. назад

Американка сделала все, чтобы главное событие в жизни вышло незабываемым.

С сестренкой Винус

Серена и Винус Уильямс

Серена и Винус УильямсOther Agency

Тот самым момент

Серена Уильямс

Серена УильямсOther Agency

Бриллианты, которые теперь носят супруги

Кольца Серены Уильямс и Алексиса Оганяна

Кольца Серены Уильямс и Алексиса ОганянаOther Agency

Счастье Серены после выхода с алтаря

Серена Уильяс с мужем

Серена Уильяс с мужемOther Agency

Среди гостей оказалась Бейонсе

Бьонсе на свадьбе Серены Уильямс

Бьонсе на свадьбе Серены УильямсOther Agency

Сладкое семейное фото

Семейное фото Серены Уильямс

Семейное фото Серены УильямсOther Agency

Очень богатые столы

Столы на свадьбе Серены Уильямс

Столы на свадьбе Серены УильямсOther Agency

Карусель радости и счастья

Серена Уильямс

Серена УильямсOther Agency

Молодожены готовятся к танцу

Серена Уильямс

Серена УильямсOther Agency

Теперь можно отжигать

Серена Уильямс

Серена УильямсGetty Images

  • Серена Уильямс вышла замуж за основателя Reddit Алексиса Оганяна.
  • У пары есть дочь Алексис Олимпия Оганян-мл, которую Серена родила 1 сентября 2017 года.

Вспомни, кто выиграл теннисный турнир в 2017-м

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Короли из «Лос-Анджелеса» разобрались с пантерами, как будто это домашние кошки

01:45
Популярные видео
Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби
3 273 просмотровВчера в 17:54
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
 976 просмотровВчера в 08:30
А еще вам может понравиться