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Умерла 17-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Яна Новотна
Жизнь спортсменки прервалась на 49 году.
После продолжительного лечения от рака на 49-м году жизни скончалась чешская теннисистка Яна Новотна, сообщает WTA.
«Яна была вдохновением на корте и за его пределами для всех, кто еe знал. Еe звезда всегда будет ярко сиять в истории WTA. Наши соболезнования. Мыслями мы сейчас с семьeй Яны», – заявил директор WTA Стив Саймон.
- Яна Новотны – 17-кратная победительница турниров «Большого шлема».
- В 1998 году чешка выиграла Уимблдон в одиночном разряде. На ее счету 12 титулов в паре и 4 – в миксте.
- В сумме Новотны выиграла 100 турниров WTA.
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