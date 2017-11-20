Григор Димитров потеснил Александра Зверева с третьей строчки рейтинга ATP

Григор Димитров после победы на Итоговом турнире поднялся с шестого на третье место в рейтинге ATP.

Возглавляет рейтинг Рафаэль Надаль, снявшийся с заключительного турнира в сезоне из-за травмы колена. Гоффен отыграл одну позицию, став седьмым. Лучший из россиян Андрей Рублев занимает 39-е место в рейтинге.

Рейтинг ATP, версия от 20 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10645 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605,

3 (6). Григор Димитров (Болгария) – 5150,

4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4610,

5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4015,

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805,

7 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775,

8 (9). Джек Сок (США) – 3165,

9 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615…

39 (39). Андрей Рублев (Россия) – 1229…

45 (45). Карен Хачанов (Россия) – 1030…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 772…

72 (72). Евгений Донской (Россия) – 704…

84. (83). Михаил Южный (Россия) – 633.

С 24-го по 26-е ноября сборные Франции и Бельгии разыграют Кубок Дэвиса.

Сезон-2018 стартует 1 сентября в Брисбене.

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