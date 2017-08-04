С 28 августа по 10 сентября Eurosport Player эксклюзивно покажет в прямом эфире матчи US Open

Eurosport является единственным каналом, радующим поклонников прямыми трансляциями матчей US Open, последнего турнира «Большого шлема» в году.

Турнир пройдет в парке «Флашинг-Медоуз-Корона» в Нью-Йорке. Eurosport с нетерпением ожидает зажигательных выступлений от лучших теннисистов мира. В прошлом году Стэн Вавринка не оставил своему сопернику, сербскому чемпиону Новаку Джоковичу, никаких шансов и примерил корону US Open. Среди женщин победу праздновала Анжелик Кербер.