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U.S. Open МужчиныВ прямой трансляции!
1-й раунд
28/08/2017
US Open
С 28 августа по 10 сентября Eurosport Player эксклюзивно покажет в прямом эфире матчи US Open
Eurosport является единственным каналом, радующим поклонников прямыми трансляциями матчей US Open, последнего турнира «Большого шлема» в году.
Турнир пройдет в парке «Флашинг-Медоуз-Корона» в Нью-Йорке. Eurosport с нетерпением ожидает зажигательных выступлений от лучших теннисистов мира. В прошлом году Стэн Вавринка не оставил своему сопернику, сербскому чемпиону Новаку Джоковичу, никаких шансов и примерил корону US Open. Среди женщин победу праздновала Анжелик Кербер.
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