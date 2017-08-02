Eurosport
Андрей Рублев и Карен Хачанов готовятся к US Open с Маратом Сафиным
Двукратный победитель ТБШ взялся за молодежь.
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов начали подготовку к хардовому сезону и стартующему в конце августа US Open. Игроки отправились в Барселону, где работают под присмотром Марата Сафина.
«Учимся у легенды и №1 в мире Марата Сафина», – написал в инстаграме Рублев.
О каких-либо контрактах между Сафиным и действующими теннисистами не сообщается.
- Карен Хачанов – первая ракетка России (30-й в рейтинге ATP), Андрей Рублев – третья (51-й).
- Марат Сафин – заслуженный мастер спорта России и единственный отечественный теннисист, введенный в Зал теннисной славы.
- Экс-теннисист выигрывал Australian Open (2005 год) и US Open (2000-й).
- На данный момент Сафин занимает должность в госдуме РФ.
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