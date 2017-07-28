Борг войны. Великий финал Уимблдона, о котором снимают фильм

Зрители на забитых до отказа трибунах Всеанглийского лаун-теннисного клуба жужжали – недовольный свист слышали далеко за пределами кортов. 37 лет назад финал Уимблдона возбудил толпу задолго до первого удара по мячу. Слишком разные спортсмены дошли до крайней точки. Макинрой – 21-летний диковатый волосач-ньюйоркер, дебютант финалов «Большого шлема», левша с агрессивным стилем, чистый талант, бунтарь, кормивший таблоиды бесконечными выходками. И Борг – 24-летний швед, 4-кратный победитель Уимблдона, правша с оборонительным уклоном, отлаженная машина, внешне всегда спокойный и олицетворяющий благополучие и стабильность. Единственное, что их объединяло, – прозвища: Макинроя звали Капризным дитем (SuperBrat), а Борга в свое время нарекли Юным ангелочком (Teen Angel).

К финалу Уимблдона-1980 два князя тенниса уже превратились в принципиальных соперников. В 1979-м Макинрой и Борг рубились шесть раз, из которых швед выиграл четыре матча. Но за год до этого нахальный 18-летний спорщик с арбитрами унизил Бьорна: в Стокгольме на глазах короля Швеции Джон отшлепал соперника в двух сетах.

С детства Макинрой отличался нетерпеливостью: родился на авиабазе вместо роддома, а работал уже со школы – развозил утренние газеты по району и ловил мячи в качестве болбоя. Всю юность Джон входил в десятку лучших теннисных падаванов Америки, в 18 лет впервые уехал в Европу, чтобы выиграть юниорский «Ролан Гаррос» и микст в паре с Мэри Карилло. А через год парень превратился в того психа, которого все запомнили. Во время матча с Филом Дентом Макинрой несколько раз отдавал спорные мячи в пользу соперника. После проигрыша Джон услышал от австралийца фразу «Профи так не делают» и на следующем турнире приступил к уничтожению ракеток, спорам и оскорблениям судей из-за каждого очка.

История Борга, наоборот, будто списана из классических книг и кино. Родился в преуспевающей семье, ракетку унаследовал от отца. Бьорн влюбился в подарок родителя и превратился в теннисного гика: тренировался, как запущенная на повторение действий машина. К 13 годам мальчик обладал сильнейшим ударом среди теннисистов Швеции младше 18 лет. Кривоногий, резкий, со странным ударом – тренер Леннарт Бергелин почти всю карьеру работал над исправлением корявого и отрывистого стиля Борга.

Финал Уимблдона 1980-го мог стать рекордным для шведа – никто не выигрывал турнир пять раз подряд. И Борг уверенно шел к титулу, без проблем пройдя сетку и расправляясь с соперниками на размытых ливнями кортах. До финальной встречи Бьорн проиграл всего два сета.

В то же время Макинрой пожарил: во втором круге еле унес ноги от 112-й ракетки мира Терри Рокаверта, а в полуфинале устроил очередной цирк. За четыре сета Джон 14 раз высказал претензии арбитру, за что впервые в истории центрального корта Уимблдона получил персональное предупреждение. Тот матч Макинрой выиграл, но нытьем и жалобами настроил толпу против себя.

Перед финалом зрители на забитых до отказа трибунах Всеанглийского лаун-теннисного клуба жужжали. Улюлюканье и свист после представления Макинроя заглушали голос диктора.

Американец выиграл первый сет 6:1, хотя начал его с попадания в сетку. Но Борг быстро поймал привычный ритм: оказалось, что выходы к сетке – слабое место Макинроя, и швед раз за разом ловил соперника изящными ударами. Следующие два сета Бьорн выиграл и как всегда спокойно шел к пятой подряд победе на Уимблдоне. В девятом гейме четвертого сета, когда швед повел 40:15, все казалось конченым. Но каким-то чудом Макинрой отыграл два матчбола, почти одинаково обведя соперника. И трибуны впервые одарили скандалиста аплодисментами, а не свистом. Этот момент оказался переломным – на эмоциях Макинрой выиграл четвертый сет со счетом 6:7.

Борг очень нервничал: последним человеком, проигравшим Уимблдон, имея матчбол в финале, оказался некий Джон Бромвич, опростоволосившийся за 32 года до этого. Но перед финальным сетом у шведского чемпиона оказалась пара преимуществ: он подавал первым, а Макинрой устал – американец в тот же день проиграл финал парного турнира.

Будущий главный по теннису вышел на свою подачу при счете 6:7 в решающей партии. В первом розыгрыше он угодил в сетку, во втором – тоже, но после неудачного приема Борга. Однако следующее очко швед выиграл и реализовал-таки восьмой матчбол в игре – 1:6, 7:5, 6:3, 6:7, 8:6. В изнеможении Бьорн просто упал на колени.

Позже он вспоминал, что после первой победы на Уимблдоне он всегда приезжал в Англию под мощнейшим прессом – четыре раза подряд он защищал титул, и давление усиливалось год от года. Психологическая разрядка после сложнейшей победы над Макинроем сбила шведа с ног. Он закрывал лицо ладонями, пытаясь спрятаться от ликующей толпы, глаз соперника и самого себя.

Финал Уимблдона-1980 до сих пор считается лучшим матчем в более чем вековой истории турнира. Он сломал что-то в головах обоих теннисистов. Следующие три финала «Большого шлема» Макинрой у Борга кровожадно выдрал. Сам швед после поражения на следующем Уимблдоне ощутил облегчение от сброшенной ноши и больше никогда не играл на кортах Всеанглийского клуба – спустя два года, в 26 лет, Бьорн завязал с теннисом.

6 сентября в мировой прокат выйдет художественный фильм «Борг/Макинрой» о финале Уимблдона-1980.

Роль Джона Макинроя исполнил Шайа ЛаБаф, персонажа Бьорна Борга сыграл Сверрир Гуднасон.

Другие тексты Артема Мазилкина:

Техно сила. IBM превратила Уимблдон в самый продвинутый турнир планеты

Ради фана. Самая отмороженная банда ультрас «Барселоны»