Девушка-инвалид выиграла Уимблдон и поняла, что 11 недель беременна
Ждала желудочный вирус, а получила титул и ребенка.
Британская спортсменка Джорданн Уайли сообщила, что ждет ребенка. 25-летняя Уайли победила на четвертом подряд Уимблдонском турнире в парном разряде для инвалидов. В Лондоне девушка вместе с японкой Юи Камидзи выиграла на 11-й неделе беременности.
Отцом ребенка стал парень и тренер Джорданн Марк МакКэрролл.
«Думала, что если начну тренировки в мае, то смогу сыграть на Уимблдоне, и это сработало, – сказала Уайли. – Даже не думала, насколько плохо мне будет. Три дня не выходила из дома. На «Ролан Гаррос» мне было очень, очень плохо. Даже врачи думали, что это желудочный вирус. К Уимблдону я знала, как справляться с этим».
Об этом сообщает The Mixed Zone.
- Джорданн планирует вернуться на корт через год или 18 месяцев.
- Девушка хочет выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.
- Уайли и Камидзи в финале Уимблдона победили Марьолейн Бюйс и Диэде де Грот.
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