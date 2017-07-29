Девушка-инвалид выиграла Уимблдон и поняла, что 11 недель беременна

Британская спортсменка Джорданн Уайли сообщила, что ждет ребенка. 25-летняя Уайли победила на четвертом подряд Уимблдонском турнире в парном разряде для инвалидов. В Лондоне девушка вместе с японкой Юи Камидзи выиграла на 11-й неделе беременности.

Отцом ребенка стал парень и тренер Джорданн Марк МакКэрролл.

«Думала, что если начну тренировки в мае, то смогу сыграть на Уимблдоне, и это сработало, – сказала Уайли. – Даже не думала, насколько плохо мне будет. Три дня не выходила из дома. На «Ролан Гаррос» мне было очень, очень плохо. Даже врачи думали, что это желудочный вирус. К Уимблдону я знала, как справляться с этим».

Об этом сообщает The Mixed Zone.

Джорданн планирует вернуться на корт через год или 18 месяцев.

Девушка хочет выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Уайли и Камидзи в финале Уимблдона победили Марьолейн Бюйс и Диэде де Грот.

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