«Надо мной смеялись и советовали проваливать домой». История 15-летней теннисистки без пальцев

Первые воспоминания в жизни Франчески Джонс – капельницы, иголки и люди в белых халатах. Девочка из предместья Брэдфорда родилась с редким заболеванием – эктодермальной дисплазией (группа заболеваний, характеризующаяся нарушением развития тканей ногтей, волос, зубов и конечностей). Обычно носители дефективного гена – женщины, а заболевание проявляется у мужчин, но Франческе не повезло. Она родилась с четырьмя пальцами на каждой руке, причем на левой два атрофированы, а правая рука короче левой. Кроме того, левая нога у Джонс здоровая, а на правой только три пальца.

Из-за многочисленных операций и приема лекарств у девочки произошел гормональный сбой – она сильно располнела, и когда ее наконец выписали домой, родители предложили Ческе заняться каким-то видом спорта. «Мы хотели отдать ее на плавание, но дочь неожиданно выбрала теннис», – рассказала мама Адель, в шесть лет записавшая дочь в теннисный центр подготовки для девочек в Брэдфорде.

«Я никогда не забуду первую тренировку, – призналась Франческа. – Дети смеялись над моими пальцами, говорили, что я перепутала секцию, и советовали проваливать домой. Но я привыкла к трудностям и просто не обращала внимания». Девочке подобрали ракетку с тонкой ручкой и придумали специальный корсет, который жестко крепил запястье.

Никто не предполагал, что для Джонс теннис станет больше, чем хобби, но в восемь лет она вовсю обыгрывала тех, кто над ней смеялся. «Ческа хотела развиваться, но по правилам Ассоциации лаун-тенниса Великобритании дети до десяти лет должны играть легкими мячами и на кортах меньших размеров. Нас это не устраивало, поэтому мы уехали в академию Санчес-Касал в Барселону», – рассказал отец теннисистки Саймон Джонс.

Час занятий в испанской академии стоит 120 фунтов – на 100 фунтов дороже, чем в Англии. Франческе повезло с родителями, которые работают финансовыми консультантами, – они могут позволить оплачивать тренировки дочери. «Я очень благодарна родителям, они понимают, как мне тяжело, и во всем поддерживают», – рассказала теннисистка.

Родители никогда не давили на Ческу и не заставляли выкладываться на 100%. «Она очень старательная, у нее безграничное стремление схватывать все новое, и это касается не только тенниса, – рассказала Адель Джонс. – В школе Франческа учится с детьми, которые на два года старше. На корте она очень боевитая и даже злая. Помню, дочь играла матч в Англии и так боролась и кричала, что судья попросил ее вести себя спокойнее и предупредил. Не понимаю, зачем подавлять такие порывы. Это настоящая беда для Англии и одна из причин, почему у нас так мало чемпионов».

Сейчас Джонс 15 лет, она четвертая в мире в этом возрасте, и чтобы играть классической ракеткой и держать ее без корсета, в последние годы она перенесла более десяти операций на запястьях. Из-за этого Ческа отложила дебют на юношеском Уимблдоне, который должен был состояться в прошлом году. В 2016-м все сложилось, и пусть далеко она не прошла (Джонс вылетела в одиночном разряде во втором круге), британка не расстроилась. «Я так крепко держала ракетку, что сломала несколько ногтей. Но это ерунда. Для меня главное, что я могу быть конкурентоспособной на этом уровне», – рассказала девушка, продолжающая выступления в паре.

«У нее хорошие задатки стать классным игроком, – считает детский тренер теннисистки Мэтью Мактурк. – Мощная подача, хлесткий форхенд, способность строить комбинации». Сейчас главная проблема Франчески – быстрое передвижение по корту и сохранение координации, ограниченные тем, что на правой, опорное ноге, у нее всего три пальца.

«Чтобы выступать в профессиональном туре, я готова перенести столько операций, сколько нужно, – рассказала Джонс. – Очень много людей не верят в меня и говорят гадости, но мне это только помогает. Я не жалуюсь на судьбу. Синдром сделал меня сильнее».

У Чески огромная сила воли – вряд ли кто-то удивится, если совсем скоро сбудется ее самое сокровенное желание – сыграть на Центральном корте Уимблдона с кумиром – Сереной Уильямс.

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