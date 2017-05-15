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Мария Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона-2017

Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона-2017
Eurosport

1 час назад

Скоро никакие уайлд-кард не потребуются.

15 мая Мария Шарапова обыграла Кристину Макхэйл и пробилась во второй круг турнира в Риме. Благодаря этому результату российская теннисистка войдет в топ-200 рейтинга WTA на следующей неделе и гарантирует себе участие в квалификации Уимблдона.

  • Выход в полуфинал позволит Марии выступить в основной сетке травяного мэйджора без уайлд-кард.
  • На пути в полуфинал Шарапову могут ждать матчи с первой ракеткой мира Анжелик Кербер и Симоной Халеп.
  • 16 мая решение о предоставлении Марии уайлд-кард примут организаторы «Ролан Гаррос».

Канал, для просмотра видео на котором не нужен уайлд-кард

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