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Мария Шарапова гарантировала себе участие в квалификации Уимблдона-2017
Скоро никакие уайлд-кард не потребуются.
15 мая Мария Шарапова обыграла Кристину Макхэйл и пробилась во второй круг турнира в Риме. Благодаря этому результату российская теннисистка войдет в топ-200 рейтинга WTA на следующей неделе и гарантирует себе участие в квалификации Уимблдона.
- Выход в полуфинал позволит Марии выступить в основной сетке травяного мэйджора без уайлд-кард.
- На пути в полуфинал Шарапову могут ждать матчи с первой ракеткой мира Анжелик Кербер и Симоной Халеп.
- 16 мая решение о предоставлении Марии уайлд-кард примут организаторы «Ролан Гаррос».
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