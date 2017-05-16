Шамиль Тарпищев: «На месте Марии Шараповой я бы отказался играть в квалификации Уимблдона»

«Французская федерация тенниса может принимать любые решения, но я лично считаю, что это неправильно – человек, который дважды выигрывал «Ролан Гаррос», заслуживает уайлд-кард.

Ясно, что здесь решающую роль сыграла история с мельдонием, но организаторы должны были учесть, что это ошибка не Маши, а прежде всего, ее менеджмента.

Мне кажется, Шарапову должны были приглашать – у нее в остальном безупречная репутация, и она может быть примером для подражания любого спортсмена.

Слова Гьюдичелли? Это его право. Я считаю такую точку зрения необъективной по отношению к тому, что произошло. Но у организаторов другое мнение. Да, пять-шесть человек высказываются против Маши. А миллионы других стоят на ее позиции, но молчат.

Это отношения к делу не имеет. Решение по уайлд-кард принимают не они, а узкий круг лиц, стоящих у руля федерации. Был бы президентом другой человек, возможно, и исход был бы другим.

Рейтинг позволяет Марии заявиться в квалификацию Уимблдона? Отборочные матчи я бы на ее месте не играл. Если ей не дадут уайлд-кард в основную сетку Уимблдона, на котором она тоже побеждала, я бы не стал участвовать в квалификации», – сказал Тарпищев «СЭ».

Мария получит путевку в основную сетку Уимблдона, если дойдет до полуфинала турнира в Риме.

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