Daily Mail: Мария Шарапова не получит уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

На этой неделе будет объявлено, что Шарапова примет участие на турнире в Бирмингеме, который находится в ведомстве Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

При этом организаторы Уимблдона не собираются давать российской теннисистке уайлд-кард в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема», сообщает Daily Mail.

Председатель комитета турнира Тим Хенман отказался давать комментарии по поводу возможного участия Шараповой на Уимблдоне. Окончательное решение об участии теннисистки на турнире будет объявлено 20 июня.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли 16 мая сообщил, что Мария Шарапова не получит уайлд-кард на «Ролан Гаррос» и не выступит на турнире.

Гьюдичелли пояснил, что не считает правильным давать уайлд-кард теннисистам, отбывшим дисквалификацию.

Мария Шарапова уже заработала достаточное количество очков для участия в квалификации Уимблдона.

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