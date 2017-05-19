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Мария Шарапова: «Я не буду просить уайлд-кард в основную сетку Уимблдона»

Шарапова: «Я не буду просить уайлд-кард в основную сетку Уимблдона»
Eurosport

1 час назад

Российская теннисистка попытается пробиться на турнир через квалификацию.

«Несколько месяцев назад я получила предложение о уайлд-кард от турнира в Бирмингеме, одного из моих самых любимых турниров в молодости. Я рада снова участвовать в этом соревновании.

После трех турниров вслед за моим возвращением мой рейтинг улучшился, поэтому я сыграю в квалификации Уимблдона и не буду просить уайлд-кард в основную сетку.

Я уже начала лечиться после травмы, которую получила несколько дней назад в Риме, начну тренироваться, как только поправлюсь», – написала Шарапова на своем официальном сайте.

  • Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли 16 мая сообщил, что Мария Шарапова не получит уайлд-кард на «Ролан Гаррос» и не выступит на турнире.
  • Гьюдичелли пояснил, что не считает правильным давать уайлд-кард теннисистам, отбывшим дисквалификацию.
  • Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

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