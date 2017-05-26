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На кортах Уимблдона произошел пожар

На кортах Уимблдона произошел пожар
Eurosport

47 мин. назад

20 сотрудников Лондонской пожарной бригады ликвидировали возгорание.

На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета произошел пожар. На его тушение были отправлены четыре пожарные машины сообщает The Mirror.

Ближе всего к очагу возгорания был корт №1. Как сообщили предствители клуба, пожар успешно потушен. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

  • Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.
  • Турнир завершится 16 июля.

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