На кортах Уимблдона произошел пожар

На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета произошел пожар. На его тушение были отправлены четыре пожарные машины сообщает The Mirror.

Ближе всего к очагу возгорания был корт №1. Как сообщили предствители клуба, пожар успешно потушен. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.

Турнир завершится 16 июля.

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