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На кортах Уимблдона произошел пожар
20 сотрудников Лондонской пожарной бригады ликвидировали возгорание.
На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета произошел пожар. На его тушение были отправлены четыре пожарные машины сообщает The Mirror.
Ближе всего к очагу возгорания был корт №1. Как сообщили предствители клуба, пожар успешно потушен. Причины возгорания пока остаются неизвестными.
- Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.
- Турнир завершится 16 июля.
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