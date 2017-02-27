28.02.17
П. ПармантьеПолин Пармантье
Не ранее
1:00
Н. ГиббсНиколь Гиббс
WTA Акапулько • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Полин Пармантье - Николь Гиббс
WTA Акапулько - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Полин Пармантье – Николь Гиббс на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Полин Пармантье и Николь Гиббс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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