01.03.17
Х. УотсонХизер Уотсон
Не ранее
20:00
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Акапулько • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Хизер Уотсон - Кристина Младенович
WTA Акапулько - 1 марта 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Хизер Уотсон – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 1 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Хизер Уотсон и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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