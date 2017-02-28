01.03.17
Д. БрэйдиДженнифер Брэйди
Не ранее
1:00
Т. ТаунсендТейлор Таунсенд
WTA Акапулько • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Дженнифер Брэйди - Тейлор Таунсенд
WTA Акапулько - 1 марта 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Дженнифер Брэйди – Тейлор Таунсенд на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 1 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дженнифер Брэйди и Тейлор Таунсенд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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