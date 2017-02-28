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Франческа Скьявоне - Моника Пюиг

WTA Акапулько - 1 марта 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Франческа Скьявоне – Моника Пюиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 1 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Франческа Скьявоне и Моника Пюиг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.