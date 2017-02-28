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Кирстен Флипкенс - Рената Сарасуа

WTA Акапулько - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Рената Сарасуа на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Рената Сарасуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.