28.02.17
Завершено
7
61
6
К. ФлипкенсКирстен Флипкенс
Не ранее
2:00
5
77
1
Р. СарасуаРената Сарасуа
WTA Акапулько • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кирстен Флипкенс - Рената Сарасуа
WTA Акапулько - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Рената Сарасуа на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Рената Сарасуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0