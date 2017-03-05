Леся Цуренко выиграла турнир WTA Акапулько

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Цуренко выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. Младенович не отметилась ни одним эйсом, 2 раза ошиблась на подаче и 4 раза взяла подачу соперницы.

Счет личных встреч стал 3:1 в пользу Цуренко. Украинская теннисистка выиграла третий из трех финалов в карьере.

По ходу турнира Леся не проиграла ни одного сета. Две из пяти ее соперниц снялись по ходу матчей.

Цуренко занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA, Младенович – 30-я.

Призовой фонд женского турнира в Акапулько – 235 тысяч евро, мужского – 1,4 млн евро.

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