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Марина Эракович - Елена Остапенко

WTA Окленд - 3 января 2017

Это Теннис, и это Окленд! Следите за матчем Марина Эракович – Елена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:30 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марина Эракович и Елена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.