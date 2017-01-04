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Варвара Лепченко - Каролин Возняцки
WTA Окленд - 4 января 2017
Это Теннис, и это Окленд! Следите за матчем Варвара Лепченко – Каролин Возняцки на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:30 4 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Варвара Лепченко и Каролин Возняцки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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