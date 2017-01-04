Серена Уильямс: «Я никогда не играла так плохо»

«Я играла… Стараюсь подобрать приличное слово. Не знаю, как это назвать. Совершила 88 невынужденных ошибок. Это слишком много. Никогда так не играла. При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Не вернулась в игру и очень расстроена. Мне так и не удалось поймать ритм и настроить игру на приеме. Меня это расстроило, ведь я много тренировалась в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.

Безусловно, Мэдисон действовала лучше меня. Вряд ли я когда-нибудь в карьере допускала 88 ошибок. Так что не нужно вспоминать об этом ужасном матче», – цитирует Серену официальный сайт WTA.

Серена потерпела поражение от 72-й ракетки мира со счетом 4:6, 7:6(3), 4:6.

Уильямс впервые с марта 2014 года проиграла теннисистке не из топ-70 WTA.

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