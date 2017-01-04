AFP

Серена Уильямс: «Я никогда не играла так плохо»

Серена: «Я никогда не играла так плохо»
Eurosport

12 ч. назад

Американская теннисистка прокомментировала поражение от соотечественницы Мэдисон Брингл на турнире в Окленде.

«Я играла… Стараюсь подобрать приличное слово. Не знаю, как это назвать. Совершила 88 невынужденных ошибок. Это слишком много. Никогда так не играла. При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу. Не вернулась в игру и очень расстроена. Мне так и не удалось поймать ритм и настроить игру на приеме. Меня это расстроило, ведь я много тренировалась в межсезонье. Хорошо, что в Мельбурне будет совсем другая погода.

Безусловно, Мэдисон действовала лучше меня. Вряд ли я когда-нибудь в карьере допускала 88 ошибок. Так что не нужно вспоминать об этом ужасном матче», – цитирует Серену официальный сайт WTA.

  • Серена потерпела поражение от 72-й ракетки мира со счетом 4:6, 7:6(3), 4:6.
  • Уильямс впервые с марта 2014 года проиграла теннисистке не из топ-70 WTA.

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