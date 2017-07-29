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Каролин Гарсия - Катерина Синякова

WTA Бастад - 29 июля 2017

Это Теннис, и это Бастад! Следите за матчем Каролин Гарсия – Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 29 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Каролин Гарсия и Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.