29.07.17
К. ГарсияКаролин Гарсия
Не ранее
12:00
К. СиняковаКатерина Синякова
WTA Бастад • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролин Гарсия - Катерина Синякова
WTA Бастад - 29 июля 2017

Это Теннис, и это Бастад! Следите за матчем Каролин Гарсия – Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 29 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролин Гарсия и Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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