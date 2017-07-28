28.07.17
Б. КрейчиковаБарбора Крейчикова
Не ранее
12:00
К. ГарсияКаролин Гарсия
WTA Бастад • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Барбора Крейчикова - Каролин Гарсия
WTA Бастад - 28 июля 2017

Это Теннис, и это Бастад! Следите за матчем Барбора Крейчикова – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 28 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барбора Крейчикова и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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