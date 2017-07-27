27.07.17
Завершено
6
2
6
К. ВозняцкиКаролин Возняцки
Не ранее
12:00
2
6
4
В. ГолубицВиктория Голубиц
WTA Бастад • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролин Возняцки - Виктория Голубиц
WTA Бастад - 27 июля 2017

Это Теннис, и это Бастад! Следите за матчем Каролин Возняцки – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролин Возняцки и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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