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Каролин Возняцки - Виктория Голубиц

WTA Бастад - 27 июля 2017

Это Теннис, и это Бастад! Следите за матчем Каролин Возняцки – Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 27 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Каролин Возняцки и Виктория Голубиц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.