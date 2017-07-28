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Каролин Возняцки победила Катерину Козлову в четвертьфинале турнира в Бастаде

Возняцки победила Козлову в четвертьфинале
Eurosport

1 час назад

Датчанке понадобилось два сета – 6:3, 6:1.

И 1 час 11 минут. Каро только раз подала навылет, но это больше, чем у Козловой. На счету Возняцки две двойных ошибки, у украинской спортсменки – одна.

Это была первая встреча соперниц.

  • В полуфинале Каролин сыграет с кем-то из пары Элис Мертенс – Александра Крунич.
  • Призовой фонд турнира – почти 227 тысяч долларов.

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