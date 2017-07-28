Каролин Возняцки победила Катерину Козлову в четвертьфинале турнира в Бастаде

И 1 час 11 минут. Каро только раз подала навылет, но это больше, чем у Козловой. На счету Возняцки две двойных ошибки, у украинской спортсменки – одна.

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале Каролин сыграет с кем-то из пары Элис Мертенс – Александра Крунич.

Призовой фонд турнира – почти 227 тысяч долларов.

Сетка турнира в Бастаде