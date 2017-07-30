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Каролин Возняцки проиграла пятый финал в сезоне из пяти

Возняцки проиграла пятый финал в сезоне из пяти
Eurosport

9 ч. назад

В Бастаде датчанка уступила чешке Катерине Синяковой.

Очередное поражение в решающем матче Каро потерпела 30 июля. За 1 час 49 минут Возняцки сделала 2 эйса и 4 двойных – у Синяковой точно такие же показатели.

Катерина выиграла со счетом 6:3, 6:4 и сократила отставание в личных встречах – 1-2. Титул стал для нее вторым в карьере.

  • Возняцки проиграла пятый финал в сезоне из пяти.
  • Ранее она уступала Каролине Плишковой в Дохе и Истборне, Элине Свитолиной в Дубае и Джоанне Конте в Майами.

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