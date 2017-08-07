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Мария Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Пекине
Лишь бы здоровье позволило.
Организаторы турнира в Пекине предоставили уайлд-кард экс-первой ракетке мира Марии Шараповой.
«Чемпионка China Open-2014 Мария Шарапова вернется этой осенью и в 7-й раз выступит в Пекине. С нетерпением ждем встречи с тобой, Маша!»
- В начале августа Шарапова выступила на турнире в Стэнфорде, где выиграла матч первого круга, но затем снялась с соревнований из-за проблем с предплечьем. Следом Мария отказалась от выступления в Торонто.
- Ранее российская теннисистка из-за проблем с бедром снялась по ходу турнира в Риме и не поехала в Бирмингем.
- Шарапова – пятикратная победительница турниров «Большого шлема».
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